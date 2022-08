D’Agostino: “Mercato di Inter e Juve? La squadra da battere è il Milan”

L'ex calciatore Gaetano D'Agostino ha parlato della griglia di partenza della Serie A. Si sente molto parlare del grande mercato di Inter e Juventus ma, a suo avviso, la squadra da battere rimane il Milan. Il motivo è semplice: la squadra di Stefano Pioli è Campione d'Italia in carica. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

"Sento parlare di Inter, Juventus, del loro mercato, ma il Milan credo sia la squadra da battere perché è campione in carica. E' quella che sta lavorando meno a livello umorale ma progetta con consapevolezza. Credo che lotterà ancora per il titolo".