Cutrone: “Inzaghi e Shevchenko i miei idoli, ma non solo loro…”

MILAN NEWS – Patrick Cutrone, intervenuto attraverso il profilo Instagram della Fiorentina, ha parlato dei suoi idoli fin da bambino. Ecco la sua risposta: “Mi è sempre piaciuto Morata da quando giocavo nelle giovanili del Milan. Inzaghi è stato il mio idolo poi lui mi piace come giocatore e per me è uno degli attaccanti più bravi. Guardavo tanti che mi piacevano, tra l’altro anche Shevchenko era uno dei miei idoli, mi piaceva Toni alla Fiorentina che fece tantissimi gol ed era micidiale. Ho visto qualche video di Batistuta… Sono stati grandi attaccanti ed è bello guardarli”.

Intanto ecco il pensiero di Serginho su Theo Hernandez, continua a leggere >>>