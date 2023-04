Cuoghi: “Milan e Inter dovranno rimontare, ma occhio alll’Atalanta”

Stefano Cuoghi , ex calciatore e allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', nella trasmissione 'Piazza Affari', soffermandosi in modo particolare sul campionato che stanno vivendo Milan e Inter , con uno sguardo al possibile rientro dell' Atalanta . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Cuoghi su Milan e Inter

"Finalmente in Italia nessuno regala nulla fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. I derby di Champions potrebbero essere pagati a livello mentale in campionato, a maggior ragione per il fatto che il Milan, così come l'Inter, dovranno agire di rimonta. E occhio all'Atalanta che potrebbe creare problemi".