CT Brasile Under 20: “Douglas Luiz perfetto al Milan al posto di Kessié”

Rogerio Micale, CT del Brasile Under 20, ha parlato di Douglas Luiz, obiettivo di calciomercato del Milan a centrocampo per sostituire Kessié. Queste le sue dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport': "Sarebbe un gran colpo. Negli ultimi anni all’Aston Villa avrà saltato sì e no dieci partite. È l’ideale per sostituire Kessié. Douglas è un tuttocampista. Non è uno che segna o fa la differenza negli ultimi 15 metri ovviamente, del resto ha sempre segnato poco, ma davanti alla difesa è un mastino. Ha corsa, fisico, sa marcare. Con me faceva da schermo a Lucas Paquetá, più avanti di qualche metro. Il club rossonero è il posto giusto per migliorare ancora di più. Chi meglio del Milan campione d’Italia…”.