Croazia, il ct Dalic :”Mandzukic aiuterà il Milan. Su Rebic…” | News

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Dalic ha parlato di Mario Mandzukic e di Ante Rebic, attaccanti del Milan: "In questa stagione Ante è stato sfortunato per l'infortunio, ma dà molto alla squadra: aggressività, velocità, forza. È un buon partner per Ibra. Per Mandzukic non è facile tornare subito al top, nessuno dovrebbe aspettarsi che sia lo stesso di prima. Ma è già in forma e ha solo bisogno di tempo: lui ha vinto ovunque e aiuterà il Milan".