Criscitiello: “Il Milan farà un calciomercato intelligente”

Michele Criscitiello parla del calciomercato del Milan elogiando le operazioni in entrata e criticando quelle in uscita: ecco le sue parole

Il calciomercato è iniziato da pochi giorni, ma il Milan si sta muovendo per cercare di risolvere in fretta alcune situazioni. Intervenuto su Tuttomercatoweb con un editoriale, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato del mercato dei rossoneri, evidenziando lati positivi e lati negativi.

Ecco le sue parole. " Il Milan farà un mercato intelligente , come ha fatto nelle ultime sessioni, ma se le entrate ridono ai rossoneri le mancate conferme e la discutibile gestione dei rinnovi, lascia qualche dubbio sull'operato. L'errore più grande è stato il rinnovo di Ibra a 7 milioni , ancora più grave della mancata conferma di Donnarumma dove è mancato accordo e dialogo".

Criscitiello elogia quindi il mercato in entrata del Milan: i rossoneri hanno già ultimato gli acquisti di Maignan, Tomori e Tonali. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, il direttore di Sportitalia critica la gestione dei casi Donnarumma e Calhanoglu, sottolineando anche che i 7 milioni di euro dati a Ibrahimovic siano troppi. Il Milan intanto è molto interessato a Sabitzer. Ecco cosa abbiamo scoperto.