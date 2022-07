Crespo: “Dybala sarebbe l’ideale per il Milan, perfetto nel 4-2-3-1”

Hernan Crespo , ex attaccante anche del Milan, ha parlato di Paulo Dybala , ancora svincolato dopo gli anni alla Juventus, proprio in ottica rossonera. Queste le dichiarazioni dell'argentino a La Gazzetta dello Sport: " Dybala sarebbe l’ideale nel Milan , è proprio l’elemento che manca. Garantisce qualità a tutto il reparto offensivo, può innescare il gioco dialogando con l’attaccante centrale oppure con i due esterni e, infine, può concludere lui stesso l’azione. Nel modulo rossonero, e cioè nel 4-2-3-1, è perfetto : sono certo che Pioli saprebbe come impiegarlo e quali compiti affidargli".

Poi Crespo parla del Milan della prossima stagione e ancora di Dybala: "Si tratta di capire esattamente come giocherà il Milan: l’allenatore vuole una squadra sempre in movimento, posizioni intercambiabili, chiede che tutti siano sempre attivi sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Devo ammettere, pur essendo un grande stimatore di Dybala, che lui dovrebbe fare un corso accelerato su come ci si deve comportare quando il pallone ce l’hanno gli avversari. Nel calcio moderno non ci si può permettere di regalare un uomo, è fondamentale che anche lui impari a partecipare alla fase di recupero. Ma non credo che questo sia un problema: è intelligente, sa farsi voler bene dai compagni, e soprattutto ha una grandissima motivazione che lo spinge". Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>