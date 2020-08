Costacurta: “Trasformazione Milan? Assenza dei tifosi ha aiutato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il pensiero di Billy Costacurta sul cambio di passo del Milan dal 2020, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, e ancor di più nel post-lockdown. Grandi elogi dall’ex difensore rossonero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24.

“Quello che ha fatto il Milan nell’ultimo periodo è stata una trasformazione impossibile da non sottolineare. Pioli non ha nemmeno lavorato da subito”. C’è voluto qualche mese di assestamento dopo i disastri della gestione Giampaolo, ma Pioli ha saputo trovare la quadra giusta.

Costacurta però, nel corso della sua analisi, fa notare un aspetto: la differenza nel post-lockdown potrebbe averla fatta l’assenza di pubblico: “Ci ho pensato molto, lo stadio vuoto ha aiutato. Credo che in un certo senso abbia tolto un pochino di pressione, ma è una trasformazione da sottolineare”.

Condividiamo la sua analisi, in quanto San Siro può mettere particolarmente in soggezione certi calciatori che patiscono la pressione e le critiche dei tifosi. Lo abbiamo sempre detto, San Siro non è uno stadio per tutti, anzi. L’assenza dei tifosi, che comunque hanno sempre sostenuto la squadra nei momenti di difficoltà, ha aiutato positivamente la squadra, soprattutto determinati calciatori.

