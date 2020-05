Costacurta su Donnarumma: “Con la sua cessione 3 buoni giocatori”

MERCATO MILAN – Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttosport, l’ex rossonero Alessandro Costacurta ha parlato anche del futuro di Gigio Donnarumma. “Se la filosofia del Milan è di puntare su un gruppo di Under23 con determinati paletti di ingaggio, Donnarumma non rientra in questi parametri. Grazie alla sua cessione si possono prendere tre buoni giocatori, come fatto con Theo Hernandez, Bennacer e Rebic”, ha detto Blly al quotidiano piemontese. Intanto, il Milan ha fatto un sondaggio per un giovane attaccante brasiliano>>>

