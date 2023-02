Costacurta: “Mi dispiace per il record di Zlatan. Il Milan allunga la vita”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo record battuto da Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Milan - Atalanta , Alessandro Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al record a lui appartenente e superato da Zlatan Ibrahimovic di giocatore più anziano con la maglia rossonera. Billy ha sostenuto come gli dispiaccia che lo svedese lo abbia battuto e ha sottolineato come il Diavolo allunghi la vita. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Alessandro Costacurta su Zlatan Ibrahimovic

"Sono devastato, non sono uscito di casa da ieri sera quando ho visto entrare Zlatan. I record sono fatti per essere battuti, un pochino mi spiace. Credo che possa dare ancora qualcosa in campo dopo averlo già dato fuori. A quell'età può dare ancora qualcosa in campo. Il Milan allunga la vita? Vent'anni fa ho pensato di sì, devo ringraziare quelle tecniche innovative che ci aiutarono molto. Ora è stato fatto un upgrade importante e credo che qualcuno prima o poi supererà Ibrahimovic".