Costacurta: “Milan e Inter, sabato infelice. Ma un fatto occasionale” | News

Le dichiarazioni di Costacurta su Milan e Inter

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed oggi commentatore tecnico per ‘Sky Sport‘, ha rilasciato un’intervista in esclusiva (LEGGILA PER INTERO QUI) ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Costacurta sul sabato infelice di Milan e Inter. Rossoneri battuti 0-3 a ‘San Siro‘ dall’Atalanta, nerazzurri fermati sullo 0-0 ad Udine.

«È vero, ma finisce qui. Un fatto occasionale. Non l'inizio di un'involuzione. Il calcio, ai tempi del CoVid, è mutevole. Prima del derby con la Lazio avevo individuato nella Roma e nella Juventus le più in forma e in quel weekend hanno perso tutte e due malamente. Questo per dire che bisogna andarci cauti con i giudizi», ha detto Costacurta su Milan e Inter.