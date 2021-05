Costacurta: “Juventus bene contro l’Inter, ma è inferiore a tutte”

Alessandro Costacurta, ai microfoni di 'Sky Sport', ha commentato Juventus-Inter 3-2 dell'Allianz Stadium: le sue dichiarazioni

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan ed oggi opinionista per 'Sky Sport', ha commentato così la vittoria per 3-2 della Juventus sull'Inter all'Allianz Stadium. "La Juventus contro l'Inter ha avuto lo spirito giusto ma in questo campionato ha dimostrato di essere inferiore, in quel senso, rispetto a tutte quelle che le stanno avanti in classifica".