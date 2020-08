Costacurta consiglia il Milan: “Rinnovo Ibrahimovic? Ecco cosa farei”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Da settimane ormai discutiamo, parliamo e scriviamo del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Per primi, noi di Pianetamilan, abbiamo lanciato l’indiscrezione circa un accordo tra le parti per il prosieguo dell’avventura insieme (leggi la nostra ESCLUSIVA SU IBRA).

Ecco il pensiero di Billy Costacurta, rilasciato ai microfoni di Sky Sport prma dell’inzio dell’ultimo quarto di finale di Champions League tra Manchester City e Lione: “Ibrahimovic? Io lo terrei. Non sono neanche soldi miei… Se lo fossero, però, andrebbero accontentate le sue richieste, è un giocatore troppo importante per il Milan in questo momento“.

Ibrahimovic rappresenta la continuità del progetto iniziato qualche mese fa, e che nel 2020 ha portato grandi risultati. Purtroppo non sono bastati per raggiungere la Champions League, ma la strada pare quella giusta. E va percorsa, e continuata, con Zlatan a bordo.

