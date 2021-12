Cosmi: “Il miglior Caldara è da Milan. Su Junior Messias…”

L'allenatore Serse Cosmi ha parlato di Milan in un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto

Il tecnico Serse Cosmi ha parlato di Milan nell'intervista rilasciata a gazzetta.it. Ecco cosa ha detto: "Se Caldara è un centrale di livello? Il miglior Mattia è sicuramente da Milan. Purtroppo è stato condizionato da lunghi stop, e quando giochi a certi livelli fai fatica a tornare quello di prima. Grazie a Zanetti, però, ha trovato un’oasi felice. Gioca sempre, è in condizione, sta bene mentalmente. Sono felice per lui".

"A quell’età, con quella struttura fisica e con quel talento, ce n’erano davvero pochi come lui. Ero sicuro che avrebbe giocato ad alti livelli e così è stato, al netto dei suoi stop. A fine stagione pensavo tornasse all’Atalanta, e invece si è fatto un altro anno in Serie B a Cesena".

"Il primo mese e mezzo non ha mai giocato, io ero ancora a Trapani. A settembre incontro casualmente la madre e iniziamo a parlare del figlio. Mi dice che Mattia vorrebbe avere più spazio, che soffre a stare in panchina, così le dissi che alle brutte l’avrei accolto di nuovo a braccia aperte. Una battuta messa lì così, per scherzo. Tempo un mese e Caldara gioca dal 1’ contro il Napoli. Non esce più dal campo e a gennaio lo acquista la Juve".