Corvino sul caso plusvalenze: “Un club non sbaglia di proposito”

Il Milan riprenderà il campionato e la stagione domani: la trasferta contro la Salernitana presenta parecchie difficoltà. Non solo però il campo: il calcio italiano sta vivendo un periodo non proprio roseo, con tutta la situazione legata alla Juventus . Tra i tanti argomenti, anche il caso delle plusvalenze, che continua a far parlare di se.

"Ognuno guarda in casa propria, il mio sforzo è stato sempre di non andare incontro a queste situazioni. Le mie plusvalenze sono sempre figlie di scelte, lavoro, programmazione e metodica non solo personale, ma di società. Non credo che un club lo faccia di proposito, ma magari prova ad alterare per rimediare ad una programmazione sbagliata".