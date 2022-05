Corsa scudetto, Toni: “Credo che alla fine l’Inter riuscirà a spuntarla”

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Luca Toni si è espresso sulla corsa scudetto che vedrà impegnate Milan ed Inter

Sulle sfide più delicate per entrambe: "Per i nerazzurri la partita più difficile delle ultime tre è sicuramente quella in trasferta sul campo del Cagliari: hanno una salvezza da conquistare. Per il Milan sarà fondamentale la prossima in casa del Verona: li conosco, stanno bene fisicamente e giocare là non è mai facile".