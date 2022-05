Corsa scudetto, Collovati: “Per il Milan passa tutto o quasi da Verona”

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati si è espresso sulla corsa scudetto che vedrà impegnate Milan ed Inter

Sui possibili giocatori decisivi : "Leao è l'uomo del momento. Ha imparato a gestire i momenti della partita, sa come e quando colpire. Nell'Inter Perisic è un trascinatore, ma in questo finale l'esperienza di Dzeko può rivelarsi determinante".

Sulle sfide più delicate per entrambe: "L'Inter dovrà soffrire a Cagliari. Per il Milan credo che passi tutto o quasi da Verona, anche perché ho visto un'Atalanta in calo. Se i rossoneri vincessero al Bentegodi, da quel 55% saliremmo al 90%...".