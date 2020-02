Coronavirus, Uva: “Il calcio si bloccherà solo se la situazione precipiterà”

NEWS SERIE A – Michele Uva, vicepresidente della UEFA, ha parlato, ai microfoni di ‘Rai Radio 1 Sport‘, sull’emergenza coronavirus e dei riflessi che un eventuale contagio epidemico potrebbe avere nel mondo del calcio.

“Siamo in una fase d’attesa – ha detto Uva – monitoriamo Paese per Paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli Stati. Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare”.

Milan-Genoa, in programma domenica 1° marzo alle ore 12:30, a ‘San Siro‘, si giocherà, pertanto, a porte chiuse. Per scoprire quanti spettatori erano attesi allo stadio, e che verranno rimborsati dal club rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android