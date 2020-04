Coronavirus – Thiago Alcantara: “I medici sono eroi, non i giocatori”

NEWS DALL’ESTERO – Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo del Bayern Monaco, ha parlato del Coronavirus ai microfoni di Cadena Ser dichiarando: “Abbiamo inventato la parola crack in riferimento al calcio, ma è così fuori luogo in questo momento chiamare gli atleti in quel modo quando ci sono eroi come i medici che stanno salvando vite. Mi congratulo con tutti quelli che stanno combattendo per questa situazione. Stiamo parlando di un problema vitale”.

Thiago Alcantara, in riferimento al calcio, ha aggiunto: “Mi manca la competizione, ma per me questo non è fondamentale adesso. Voglio solo che la mia famiglia, i miei amici e tutte le persone stiano bene. Il calcio è sempre stato uno svago, che riempiva alcuni spazi e ci sembrava la cosa più importante. Ora ha perso importanza”.

