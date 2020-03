Coronavirus, Theo Hernandez: “Grazie a medici e infermieri, ottimo lavoro”

ULTIME NEWS – Theo Hernandez, attraverso i canali del Milan, ha rivolto un sincero ringraziamento verso coloro i quali combattono in prima linea contro il coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni: “L’unica cosa che voglio dire loro è un grande grazie per tutto il lavoro che stanno facendo. Dai medici agli infermieri, state facendo un lavoro incredibile e spero che vinceremo tutti insieme questa battaglia il prima possibile. Sempre forza Milan e restate a casa“. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

