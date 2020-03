Coronavirus, Semplici: “Playoff e playout per il campionato? Una soluzione”

NEWS SERIE A – Leonardo Semplici, ex tecnico della Spal, è intervenuto ai microfoni di ‘TMW Radio‘ e, commentando l’ipotesi che la Serie A, ferma a causa della pandemia da coronavirus, possa concludersi con la disputa di playoff per lo Scudetto e di playout per la salvezza, ha dichiarato: “È una cosa che non mi piace ma può essere che ci sia bisogno di ricorrere a questa soluzione per concludere il campionato”. L’avvocato Giuseppe Bozzo, procuratore sportivo, ha spiegato, poi, come lo stop prolungato del torneo di Serie A stia, di fatto, danneggiando economicamente le squadre: ecco le sue importanti dichiarazioni sulla questione.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android