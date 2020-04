Coronavirus, Rumenigge: “La Bundesliga finirà, siamo tutti d’accordo”

ULTIME NEWS – Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo ‘AS’. L’ex giocatore dell’Inter, così come tutti i vertici della Bundesliga, è assolutamente d’accordo sulla soluzione da adottare per il campionato tedesco una volta che l’emergenza coronavirus sarà finita. Ecco le sue parole: “In Germania siamo tutti d’accordo: i 36 club hanno deciso di chiudere la stagione, anche se dovesse avvenire oltre il 30 giugno per motivi politici o di salute”. Anche un famoso procuratore vuoi che la Serie A finisca dopo quest’emergenza, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android