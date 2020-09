Coronavirus, Mancini: “Riapertura stadi? 1000 persone sono poche”

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ospite all’evento ‘Quando lo sport fa stare bene’ al Festival di Salute ‘Frontiere’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

“Stadi riaperti? Sono favorevole, ma 1000 persone sono poche. L’altra sera a Sassuolo ho visto persone in fila ad una distanza giusta per la salute di tutti. Negli stadi si può entrare in molti più di 1000. Quando si gioca ci si diverte se c’è il pubblico e anche per le società che non possono andare avanti così senza incassare niente – spiega Mancini -. Infortuni? È normale, una volta si andava in ritiro e non si facevano partite importanti per un mese. Ora dopo una settimana si gioca. I ragazzi con 2-3 partite a settimana non riposano quasi mai. Una preparazione più adeguata e meno partite sarebbe la cosa migliore”.

