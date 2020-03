Coronavirus – Lazio, Tare: “Ecco perchè la stagione va portata al termine”

ULTIME NEWS – Igli Tare, diretto sportivo della Lazio, è tornato a parlare dell’attuale stagione di Serie A, ribadendo che bisogna riprendere a giocare. Queste le sue parole al canale tedesco Sport1: “Il campionato deve andare avanti per rispetto dei morti e di tutti i tifosi, dunque la stagione deve essere conclusa. I tempi non sono ancora maturi per decidere la cancellazione del campionato visto che il numero di persone infette sta diminuendo. Interrompere ora la stagione sarebbe ingiusto”.

Tare poi parla anche dell’aspetto economico, dicendo: “Per il calcio italiano fermarsi qui sarebbe un disastro. Proveremo ad evitare che questo accada con tutte le nostre forze. Nel calcio italiano oltre il 75% dei club finanzia il proprio budget attraverso i diritti TV. Se questi ricavi non dovessero esserci, si arriverebbe al collasso del sistema”.

C’è un’altra questione che tiene banco in Lega Calcio in questo periodo: quella del taglio degli stipendi. Sull’argomento è voluto intervenire anche Walter Zenga, allenatore del Cagliari. Se vuoi conoscere le sue parole, clicca qui >>

