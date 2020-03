Coronavirus, Kutuzov: “In Bielorussia non hanno capito la gravità della situazione”

ULTIME NEWS – Vitali Kutuzov, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.com’ sull’emergenza coronavirus in Bielorussia. Queste le sue dichiarazioni:

Dove sei in questo momento? “Ancora in Lombardia. Chi è scappato l’avrà fatto per stare meglio e provare ad avere meno problemi, ma siamo tutti sulla stessa barca. Ognuno ha la propria famiglia e le persone per le quali si preoccupa. Non giudico la scelta, anche i calciatori sono umani e hanno mamme, mogli, figli…”.

Sulla Bielorussia: “Sì, sono preoccupato, ma non posso farci nulla. La gente non ha paura, ma non so se hanno capito la realtà di questo virus. Bisognerebbe fermare tutte le partite, spero sappiano ciò che stanno facendo. Ho amici che sono preoccupati. Ho sentito la federazione, stanno lavorando tranquilli”.

Su cosa sta facendo in quarantena: “In quarantena ho più tempo per dedicarmi al telefono. Confronto le partite, guardo il campionato, lavoro online. Ho accettato la situazione, nella vita capitano anche sfide più complicate”.

Sulle parole del presidente Aleksander Lukashenko: “La gente non deve preoccuparsi e bere vodka? Forse era una battuta. Ha un modo di fare e di esprimersi un po’ sportivo, è nel suo carattere, ma non era da prendere alla lettera. Ci vorrebbe più attenzione, spero solo sia tutto sotto controllo”.

