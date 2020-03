Coronavirus – Juventus, Bonucci: “Io negativo: sono stato fortunato”

NEWS JUVENTUS – Leonardo Bonucci, classe 1987, difensore della Juventus ed ex capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Juventus TV‘, canale tematico bianconero, in diretta con l’attore e tifoso juventino Luca Argentero. Tanti i temi trattati da Bonucci, a partire dall’emergenza coronavirus nel nostro Paese: tre, infatti, ovvero Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, i suoi compagni di squadra che sono risultati positivi al CoVid_19.

“Sto benissimo, ma sono stati giorni difficili: oggi è finito l’isolamento volontario. Non ho avuto sintomi e sono stato fortunato. Con figli e moglie a casa la giornata diventa intensa, non ci annoiamo – ha detto Bonucci -. Con mio figlio Lorenzo abbiamo giocato in cortile come facevamo noi un tempo. Sono cose che adesso vedi un po’ meno, mi ha emozionato. Abbiamo deciso che adesso lo faremo una volta al giorno”.

Come procede la sua vita lontano dai campi di gioco della Continassa? Bonucci ha raccontato: “Ogni mattina ci arriva il messaggino con gli esercizi da fare. Io solitamente mi alleno verso le ore 15:00. Prima un po’ di cyclette, poi flessioni, addominali, trazioni. Ho anche la fortuna di avere una salita in cortile, può essere utile per qualche ripetuta di corsa”. Infine, qualche aneddoto sulla vita extra-calcio: “Mi piace molto Checco Zalone, ho la passione della pesca e da bambino andavo spesso con mio nonno. Il momento più emozionante della vita? Sicuramente quando mio figlio Matteo ha superato quel brutto periodo, adesso sta bene”. THEO HERNÁNDEZ PUÒ LASCIARE IL MILAN? LE PAROLE DEL SUO AGENTE >>>

