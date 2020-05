Coronavirus – G. Rossi: “Allenamenti in isolamento? Non siamo allo zoo”

ULTIME NEWS – Giuseppe Rossi, ex attaccante fra le altre di Parma e Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica, in cui ha detto la sua per quel che riguarda gli allenamenti che i calciatori dovranno fare in isolamento per colpa del Coronavirus.

Rossi ha detto: “Quando parla il dottor Anthony Fauci mi metto sull’attenti, ma noi giocatori non siamo animali allo zoo. Mettere tutti gli atleti in isolamento, lontani dalle famiglie, non è giusto. Tutti i miei familiari sono chiusi in casa a Clifton in New Jersey, compresa mia moglie. La routine giornaliera non c’è più. Non hai obiettivi, perdi il senso del tempo, di quello che devi fare. Bisogna pensare alla nostra salute, a tutelare gli atleti”.

