Coronavirus, Capello: “Giusto rinviare Euro 2020, impossibile gestire questa sosta”

ULTIME NEWS – L’ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato dal giornale spagnolo ‘AS’. Ecco le sue considerazioni in merito all’emergenza coronavirus: “Rinviare l’Europeo è una buona idea. Non si sa quando finirà tutto questo, bisogna spostare tutto al prossimo anno. Non si può neanche dire se si giocheranno i campionati, vedremo. Quello che è certo è che non si può giocare a calcio con quello che sta succedendo. Non sarà semplice. Io ho iniziato a giocare a calcio alla fine degli anni Cinquanta, dopo la seconda guerra mondiale, e non ho mai vissuto nulla del genere”.

Sugli allenamenti: "Impossibile gestire una sosta del genere. Devi sperare che i tuoi giocatori siano professionisti, che si prendano cura di se stessi, che non ingrassino. Ma se continuano a mangiare come quando si allenano, meglio lasciar perdere. Per fortuna al giorno d'oggi non c'è una stella che non abbia un preparatore personale".

