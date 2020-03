Coronavirus – Atalanta, Gomez: “Difficile pensare al calcio ora”

ULTIME NEWS – Alejandro ‘Papu’ Gomez ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di ‘Olé’. Ecco le sue considerazioni sul momento vissuto dal calcio: “Ad oggi è molto difficile per me pensare al calcio perché non vedo come si possa tornare a giocare a breve termine, non vedo una soluzione nel futuro prossimo. La realtà è che non so quando tornerò ad allenarmi con i miei compagni di squadra e a giocare. Si dice che si potrebbe ripartire tra un mese, ma tornare a giocare vuol dire viaggiare, spostarsi e andare negli alberghi: forse tra un mese ci saranno meno infetti, ma tutto questo non sarà certo finito”. Intanto ecco la rivelazione dell’agente di Immobile su un interesse del Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android