Coppa Italia – Derby Milan-Inter, Inzaghi: “Sarà una battaglia”

Simone Inzaghi, alla vigilia del derby Milan-Inter di Coppa Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset'. Questa la sua analisi della partita: "Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull'altro, ma nello stesso tempo sarà una partita in cui gli aspetti mentali e motivazionali faranno la differenza. Sarà una bellissima vetrina per la città di Milano, ma il nostro focus deve restare sul campo e sulla prestazione. È normale che che fare un gol in trasferta sarebbe molto importante. Come può fare l'Inter per ripartire dopo il periodo no? Dobbiamo pensare partita dopo partita cercando di recuperare energie fisiche e mentali, senza pensare a quello che succederà dopo. Questo secondo me è l'unico modo per ripartire".