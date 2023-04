Condò: “Il migliore del Milan? Ho il dubbio tra Leao e Maignan”

Paolo Condò, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a due giocatori del Milan, Rafael Leao e Mike Maignan

Paolo Condò, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan, soffermandosi in modo particolare su alcuni singoli. Interrogato infatti su chi sia il migliore a suo dire nel Diavolo, ha risposto di essere indeciso tra Rafael Leao e Mike Maignan, dal momento in cui entrambi possono essere considerati tra i migliori al mondo. Di seguito le sue parole a riguardo.