Condò: “Il Milan vuole uno alla Desailly. Ho in mente il nome di Scalvini”

Paolo Condò ha parlato della volontà del Milan di prendere un giocatore 'alla Desailly', ovvero che sappia giocare in difesa e a centrocampo. Il noto giornalista inoltre, suggerisce il nome di Giorgio Scalvini dell'Atalanta, ma puntualizza subito che non sia un giocatore in vendita. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"Il Milan sta cercando un giocatore che possa ripercorrere la carriera di Desailly. I rossoneri vogliono un calciatore che possa giocare al centro della difesa ma all'occorrenza anche a centrocampo. Io ho in mente il nome, ma non credo sia in vendita ovvero Scalvini dell'Atalanta". Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>