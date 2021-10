Condò e il Milan in Champions: “Poche possibilità di passare, però…”

Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato delle poche possibilità di passare il turno di Champions League per il Milan. Ma c'è un però...

Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato delle poche possibilità di passare il turno di Champions League per il Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Ha oggettivamente poche possibilità di passare; queste poche possibilità passano dai 6 punti del Porto. Poi bisogna andare a fare la guerra a Madrid, qui ti giocherai la tua opportunità. Secondo me il Milan ha lo scudetto in testa quest'anno e vuole utilizzare l'esperienza europea per vincere lo scudetto ed essere competitivo in Champions il prossimo anno".