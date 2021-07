Compagnoni: “Giroud? Al Milan giocherà abbastanza e lui lo sa”

Maurizio Compagnoni parla di Olivier Giroud al MIlan: "Il francese sa di giocare abbastanza perché Ibra spesso ha problemi fisici".

Ma quanto spazio troverà Giroud con la maglia del Milan ? Secondo Maurizio Compagnoni , il francese giocherà parecchio viste le condizioni fisiche non eccellenti di Zlatan Ibrahimovic . Il noto telecronista si è espresso così ai microfoni di "Calciomercato - L'Originale", in onda su Sky Sport: "Ultimamente ha accettato la panchina al Chelsea. Al Milan, però, sa che non giocherà poco, ma abbastanza , visto il numero di partite giocate da Ibrahimovic nell'ultima stagione".

Anche Giroud non ha giocato molto nella Premier League 2020/2021, non per problemi fisici bensì per scelta tecnica: il francese ha collezionato 17 presenze e 4 gol. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Giroud in arrivo, Pobega incontra la dirigenza