Pres. Tolosa: “Closing Milan il 6 settembre. Ecco la filosofia di RedBird”

Damien Comolli, presidente del Tolosa, club di proprietà per l'85% di RedBird Capital, ha parlato della data del closing del Milan

Renato Panno

Damien Comolli, presidente del Tolosa, club di proprietà per l'85% di RedBird Capital, non ha dubbi sulla data del closing che consegnerà il Milan nelle mani di Gerry Cardinale. È bene puntualizzare che, secondo le informazioni in nostro possesso, non c'è attualmente una data precisa, ma il tutto verrà comunque chiuso entro settembre. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'actuTolouse' sui preconcetti che avevano accompagnato l'arrivo di RedBird al Tolosa, e cioè che fosse un fondo speculativo interessato solo ai soldi e al player trading:

"Fin dall'inizio abbiamo dimostrato perché siamo venuti. Tutto il denaro che il club guadagna viene reinvestito in trasferimenti, nel monte salari o nelle infrastrutture. Stiamo investendo un milione di euro nella costruzione del centro di formazione con i soldi che ricaviamo dai trasferimenti. Sono stati investiti molti soldi in un nuovo centro di prestazioni per la squadra professionale. RedBird = lungo termine, RedBird ≠ speculazione, e non si è mai trattato di questo!.

"Da quando siamo arrivati, tutto quello che abbiamo detto, lo abbiamo fatto. Abbiamo detto che saremmo saliti, che saremmo diventati campioni e che lo avremmo fatto in un certo modo, affidandoci ai Pitchoun e ad altri giovani... Abbiamo anche detto che se avessimo guadagnato soldi, sarebbero stati reinvestiti. I fatti sono più forti delle parole. Solo che avevamo parole e fatti. L'obiettivo rimarrà sempre lo stesso. Non siamo qui per vendere giocatori, siamo qui per investire nel club, per farlo crescere e arrivare il più in alto possibile".

Poi, se un giocatore non vuole prolungare il suo contratto, saremo obbligati a venderlo. E se riceviamo un'offerta che riteniamo superiore al prezzo di mercato e che possiamo reinvestire per migliorare la squadra, lo faremo sempre. È sempre con l'obiettivo di migliorare, non con l'obiettivo di fare soldi a breve termine. Questa non è affatto la filosofia di RedBird. Il periodo medio di detenzione di una società da parte di questo fondo d'investimento è di 12 anni. Al momento pensiamo a quello che faremo tra 10 o 15 anni. Cosa si può fare per migliorare l'accoglienza allo stadio? Per migliorare le condizioni di lavoro dei giocatori o del centro di allenamento?".

Il giornalista hai poi chiesto lumi sull'ambizione di RedBird nel calcio e nel Milan. Dobbiamo aspettarci una collaborazione tra Tolosa e Milano?

"Il closing del Milan è previsto per il 6 settembre. Avremo una visione migliore di ciò che accadrà dopo quella data. I due club saranno indipendenti. Una collaborazione? Non ne abbiamo parlato. Ma tutto è possibile. Tutto ciò che può aiutarci a progredire sarà positivo. Ma devo ammettere che questo non è un argomento che abbiamo discusso al momento".