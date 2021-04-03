MILAN-SAMPDORIA: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

Le parole di Colonnese sulla lotta Champions

Intervenuto a TMW Radio, l'ex calciatore Francesco Colonnese ha detto la sua riguardo la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. "Juventus e Napoli si giocano il quarto posto. Atalanta e Milan, per quello che hanno fatto finora, sono superiori. Il Napoli è in ripresa, vedremo se la Juve ha sistemato le cose. Milan e Atalanta con un solo impegno a settimana possono giocarsi il posto tranquillamente". Segui con noi il live testuale di Milan-Sampdoria