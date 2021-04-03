Le ultime notizie sul Milan. Colonnese ha parlato della lotta Champions: secondo lui, Milan e Atalanta sono superiori a Juve e Napoli
MILAN-SAMPDORIA: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News
Le parole di Colonnese sulla lotta Champions
Intervenuto a TMW Radio, l'ex calciatore Francesco Colonnese ha detto la sua riguardo la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. "Juventus e Napoli si giocano il quarto posto. Atalanta e Milan, per quello che hanno fatto finora, sono superiori. Il Napoli è in ripresa, vedremo se la Juve ha sistemato le cose. Milan e Atalanta con un solo impegno a settimana possono giocarsi il posto tranquillamente". Segui con noi il live testuale di Milan-Sampdoria
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