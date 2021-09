Colombo, il retroscena di Tacopina: “Massara ha fatto una previsione”

Joe Tacopina, presidente della SPAL, ha svelato un retroscena su Lorenzo Colombo, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto

Il Milan crede molto in Lorenzo Colombo. Il club rossonero punta sulla crescita del centravanti, che sta facendo vedere ottime cose alla Spal. A tal proposito Joe Tacopina, presidente dei ferraresi, ha svelato un retroscena durante il podcast The Italian Football. Ecco cosa ha detto: "Massara, direttore sportivo del Milan, è uno dei miei amici più cari in Italia e quando abbiamo chiuso per Lorenzo mi ha chiamato dicendomi: 'Joe, sto per darti il ​​miglior attaccante della Serie B'. Credo che non avesse torto. Sono convinto che un giorno vestirà anche la maglia della Nazionale"