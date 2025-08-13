Pianeta Milan
Collovati: “Occhio al Milan, con Allegri in panchina …”

In un'intervista per La Gazzetta dello Sport Fulvio Collovati ha rivelato la sua griglia di partenza per la Serie A. Sul Milan di Allegri ...
Meno di due settimane alla prima giornata di Serie A. È dunque tempo di pronostici, pareri e previsioni. In proposito, si è espresso Fulvio Collovati all'interno di un'intervista per La Gazzetta dello Sport. Ecco che cosa ha detto l'ex calciatore di Milan e Inter.

Collovati: "Con Allegri il Milan arriverà tra le prime tre"

Ecco la sua opinione riguardo alle favorite del campionato: "Chi parte favorito è il Napoli, almeno a oggi. È campione uscente e ha fatto il mercato migliore di tutti, comprando tutto quello che serviva: difensore, centrocampista, esterni, punta. Del resto, Conte è rimasto perché sapeva che sarebbe stato accontentato da De Laurentiis".

E dietro al Napoli? "La rosa dell'Inter resta di livello e se la giocheranno, ma occhio pure al Milan: con Allegri in panchina arriverà sicuramente tra le prime tre".

