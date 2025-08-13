Collovati: “Occhio al Milan, con Allegri in panchina …”

E dietro al Napoli? "La rosa dell'Inter resta di livello e se la giocheranno, ma occhio pure al Milan: con Allegri in panchina arriverà sicuramente tra le prime tre".
INTERVISTE
Meno di due settimane alla prima giornata di Serie A. È dunque tempo di pronostici, pareri e previsioni. In proposito, si è espresso Fulvio Collovati all'interno di un'intervista per La Gazzetta dello Sport. Ecco che cosa ha detto l'ex calciatore di Milan e Inter.
Ecco la sua opinione riguardo alle favorite del campionato: "Chi parte favorito è il Napoli, almeno a oggi. È campione uscente e ha fatto il mercato migliore di tutti, comprando tutto quello che serviva: difensore, centrocampista, esterni, punta. Del resto, Conte è rimasto perché sapeva che sarebbe stato accontentato da De Laurentiis".
E dietro al Napoli? "La rosa dell'Inter resta di livello e se la giocheranno, ma occhio pure al Milan: con Allegri in panchina arriverà sicuramente tra le prime tre".
