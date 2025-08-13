Collovati: “Occhio al Milan, con Allegri in panchina …”

Meno di due settimane alla prima giornata di Serie A . È dunque tempo di pronostici, pareri e previsioni. In proposito, si è espresso Fulvio Collovati all'interno di un'intervista per La Gazzetta dello Sport. Ecco che cosa ha detto l'ex calciatore di Milan e Inter .

Collovati: "Con Allegri il Milan arriverà tra le prime tre"

Ecco la sua opinione riguardo alle favorite del campionato: "Chi parte favorito è il Napoli, almeno a oggi. È campione uscente e ha fatto il mercato migliore di tutti, comprando tutto quello che serviva: difensore, centrocampista, esterni, punta. Del resto, Conte è rimasto perché sapeva che sarebbe stato accontentato da De Laurentiis".