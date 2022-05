Collovati: “Scudetto al Milan? Analogie con l’anno della Stella”

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' della possibilità che il Diavolo vinca lo Scudetto domenica

Daniele Triolo

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della possibilità che il Diavolo, domenica sera, vinca il 19° Scudetto della sua storia. "Questo Scudetto sarebbe senza dubbio tra i più belli di sempre, per due motivi: perché inaspettato e perché ottenuto da un gruppo tra i più uniti di tutti i tempi", ha esordito l'ex centrale difensivo della Nazionale Italiana campione del mondo nel 1982.

"In questo senso trovo che ci siano delle analogie con la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini all’ultimo Europeo, ma anche e soprattutto con lo Scudetto della Stella del 1978-79, quello che vinsi io in maglia rossonera - ha ricordato Collovati -. Anche allora c’erano tantissimi giovani in squadra. Io avevo 22 anni, Franco Baresi 19, Aldo Maldera 25 e segnò 9 gol pur essendo un terzino, un po’ come Theo Hernández nel Milan attuale – guidati da tre grandi senatori, Gianni Rivera, Ricky Albertosi e Alberto Bigon come Zlatan Ibrahimović, Olivier Giroud e Simon Kjær oggi. un mix straordinario tra esperienza e freschezza che avvicina le due squadre".

"In quel Milan non c’era un vero e proprio bomber ma segnavamo tutti - ha ricordato Collovati -. Lo stesso è accaduto per quello di Stefano Pioli. Infine, anche allora lo Scudetto mancava da undici anni. Il Milan della Stella era una squadra organizzata e combattiva, non mollava mai. Quando vedo giocare Sandro Tonali e compagni in campo ritrovo lo stesso spirito. Per Nils Liedholm fu il primo titolo da allenatore: lo sarebbe anche per Pioli, che verrebbe finalmente ripagato della sua bravura".

"Certo, se diventerà Campione d’Italia, il Milan 2021-22 lo farà dopo un testa a testa fino all’ultima giornata con l’Inter. Non capita tutti i giorni di vincere uno Scudetto in questo modo ... C’è poco da girarci intorno: se sarà scudetto, il Milan di Pioli avrà un posto sul mio podio personale", ha concluso Collovati. Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

