Collovati: “Il Milan è stato perfetto, ma in Champions è favorito il Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Tele A, l'ex calciatore Fulvio Collovati ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Napoli - Milan e alle prossime sfide tra i due club, sostenendo come gli azzurri siano comunque favoriti in Champions League . Di seguito le sue parole.

Le parole di Fulvio Collovati su Napoli e Milan

"Al Maradona il Milan ha giocato la partita perfetta, veniva in un punto in tre partite. Non drammatizzerei sulla prestazione del Napoli, perché è stato grande il Milan che indovinato tutto. Ha indovinato a centrocampo le chiusure preventive, la fase difensiva, dove infilarsi tra i due centrali difensivi. Per cui è stata una partita da dimenticare, ma non faccio drammi perché il Napoli ha lo scudetto in tasca. Questa sconfitta aiuterà più il Napoli che il Milan nella doppia sfida di Champions. Vedo il Napoli favorito col Milan, ha tutte le possibilità di approdare in semifinale".