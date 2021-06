Collovati: “Calhanoglu? Assurdo lasciare il Milan per un milione di euro”

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan, ha parlato del passaggio all'Inter di Hakan Calhanoglu. Una scelta abbastanza discutibile

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan, ha parlato del passaggio all'Inter di Hakan Calhanoglu. Una scelta abbastanza discutibile. Ecco la sua spiegazione ai microfoni di 'Station Radio': “Il mio passaggio dal Milan all’Inter non è stato un discorso economico. Avevo già disputato un anno di Serie B con i rossoneri, giocavo il sabato con la Nazionale e il giorno dopo, nemmeno 24 ore, nel campionato cadetto. Quando salimmo in A retrocedemmo nuovamente, e il mio C.T. della Nazionale mi disse che avrei potuto perdere il posto. A quel punto, d’accordo con la società, decisi di trasferirmi. Inter e Fiorentina mi cercarono, ma la dirigenza del Milan scelse i nerazzurri ed io andai a guadagnare molto meno rispetto all’offerta del club di Firenze. Assurdo che Calhanoglu lasci il Milan per 1 milione di euro in più di guadagno. Non condivido nemmeno la scelta di Donnarumma: i milioni di euro in più che guadagnerà al PSG, nell’arco di una carriera non gli avrebbero pesato”. Intanto è davvero possibile il ritorno di Bakayoko? Ecco cosa abbiamo scoperto.