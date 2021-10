Chiellini: “Ibra? Ce le siamo date di santa ragione. Su Donnarumma…”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, nell'intervista rilasciata a DAZN, ha parlato anche di Ibrahimovic, attaccante del Milan

Su Donnarumma: "Non gli hanno fatto piacere i fischi, però noi facciamo delle scelte e dobbiamo anche rispettare il tifoso che applaude o fischia, anche se non mi sembrava l'occasione giusta per contestarlo. Con la Nazionale si poteva evitare, non era il momento. Gigio mi ricorda Buffon, sono speciali. Portarlo alla Juve? Se tra qualche anno avrò un altro ruolo ci proverò".