Chiellini: “Maldini e Baresi idoli di gioventù”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette sui social, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici e spesso curiosi e divertenti, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi intervista per Giorgio Chiellini, in diretta Instagram con Christian ‘Bobo’ Vieri.

“Maldini e Baresi sono stati i miei idoli della mia gioventù“. L’ammissione di Chiellini, che già in passato aveva rivelato di essere stato tifosi del Milan da giovane.

Sul libro scritto che ha fatto molto discutere: “Mi andava di lasciare qualcosa, ci ho messo impegno, non mi piace nascondermi. Ho raccontato me, con pregi e difetti. Gli attacchi ai compagni? Non porto rancore, ma non scrivere le imperfezioni mi sembrava ipocrita. Non ho raccontato niente di nuovo, già affrontate energicamente con i diretti interessati. Poi in questo periodo non si parla d’altro”.

Su Mario Balotelli: “Mi ha fatto una sorpresa la sua assunzione di responsabilità, sorpreso positivamente. Mario ha avuto alcuni comportamenti così così, non porto rancore. La vita va avanti”.

