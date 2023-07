Dybala, tra gol e assist: la rinascita alla Roma

Dybala arrivava da un periodo molto duro e non riusciva a trovare né una continuità fisica né di rendimento alla Juventus. Per tale motivo, i bianconeri hanno deciso di cederlo alla Roma e l'argentino si è rimesso in gioco, disputando una stagione meravigliosa, condita da 12gol in campionato che lo hanno fatto diventare il beniamino della tifoseria giallorossa.