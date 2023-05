Casadei: “Cresciuto con Kaká, ho preso spunto da Thiago Silva”

Sulla sua esperienza inglese : "Credo di aver fatto progressi, nell’ultimo anno sono cresciuto da ogni punto di vista. Metto sempre tutto quello che ho in allenamento, parlo spesso con i miei tecnici e chiedo consigli. In Championship ho trovato una realtà diversa, passare da un settore giovanile a una prima squadra è sempre un passo importante; non è semplice, ma ti fa crescere. Tra Inter e Chelsea sono stato fortunato, ho condiviso lo spogliatoio con tanti campioni e ho provato a prendere spunto da tutti. Mi viene in mente Thiago Silva ...".

Sulla valutazione 'monstre' dell'anno passato, 15 milioni di euro più 5 di bonus : "Ma questa valutazione non mi ha mai pesato, io mi concentro solo sul campo. Il mercato l’ho vissuto con serenità e pazienza, aspettavo che succedesse quello che è successo. Le cose che si dicevano sul mio conto non mi hanno mai toccato".

Sui modelli e sugli idoli che seguiva da bambino: "Da piccolo sono cresciuto con Ricardo Kaká, ma crescendo ho capito che le caratteristiche non sono proprio le stesse .... Su YouTube ho iniziato a vedere Nicola Berti: partiva palla al piede e giocava di fisico, così è diventato uno dei miei punti di riferimento. Sergej Milinkovic-Savic? Cerco sempre di osservare chi è simile a me per gioco e fisicità, e lui lo è; magari diventassi come lui ... per arrivare a quel livello devo lavorare tanto". Milan, 35 milioni su questo centravanti >>>