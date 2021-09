Champions League, Totti: “Ibra batterà il mio record: ne sarei contento”

Francesco Totti, ex fuoriclasse della Roma, così su Zlatan Ibrahimovic e sul suo record di marcatore più anziano della Champions in bilico

Daniele Triolo

Francesco Totti, ex fuoriclasse della Roma, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste alcune delle sue dichiarazioni più importanti.

Totti sull'avvio sprint di Milan, Napoli e Roma in Serie A: "Siamo solo alle primissime giornate, è ancora tutto in alto mare. La Juventus stessa, che ha avuto una partenza lenta, arriverà. Roma e Napoli possono fare benissimo e molto meglio rispetto alla passata stagione. Non c'è una squadra capace di distruggere il campionato, tutte le quattro-cinque grandi possono dire la loro. Ma riparliamone molto più avanti, a tre quarti di stagione almeno".

Totti sulla possibilità che Zlatan Ibrahimovic batta il suo record di marcatore più anziano in Champions League: "Lo batterà sicuramente. Ha una mentalità diversa dagli altri, è uno dei più forti al mondo e se arriva uno bravo è giusto che si prenda il primato. I record sono fatti per essere battuti ed in questo caso sarei veramente contento per lui. Può dare ancora tanto: la condizione nonostante tutto è buona, dovrà semplicemente gestirsi".