Champions League – Liverpool, parla Klopp: “Ho riso forte, girone difficile”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato il girone di Champions League che vede, tra le altre, il Milan protagonista. Una reazione particolare, seguita poi da tanta consapevolezza. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Ho riso piuttosto forte, a dire il vero, perché è un girone difficile. È la Champions League, quindi va così e devi giocare con le squadre migliori in Europa. Ovviamente alcune di loro sono nel nostro gruppo! Siamo ancora piuttosto ambiziosi e vorremmo dimostrare che il duro lavoro dell'anno scorso, non è stato vano. È così che giocheremo le partite".