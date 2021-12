Champions League, Condò: “Il Milan meritava almeno il terzo posto”

Il noto giornalista Paolo Condò ha analizzato il cammino del Milan in Champions League. Un percorso che meritava almeno la consolazione Europa League

Il noto giornalista Paolo Condò ha analizzato il cammino del Milan in Champions League. Un percorso che meritava almeno la consolazione Europa League. Queste le dichiarazioni su 'Sky Sport': "Era un sorteggio impossibile e abbiamo detto che il Milan doveva fare un'impresa e le prime tre partite lo hanno confermato. Poi alla seconda partita c'è stato il grande danno, ma il Milan mi ha deluso contro il Porto. Il Milan, per quello che ha fatto nelle sei partite, meritava almeno il terzo posto".