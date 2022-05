Cessione Milan, Kapoor (Co-CEO Investcorp): “Nessun commento ora”

Sembra essere sempre più vicino il closing fra Elliott ed Investcorp per l'acquisizione della quote di maggioranza del Milan

Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo del possibile passaggio di consegne delle quote di maggioranza del Milan da Elliott ad Investcorp .

Nelle scorse ore, Rishi Kapoor, Co-CEO di Investcorp, ha rilasciato un'intervista a gulfnews.com, durante la quale ha parlato anche di Milan: "Se il Milan è un affare fatto? In questa fase non è possibile commentare. Ma è un dato di fatto che Investcorp non ha avuto alcuna esposizione diretta alle franchigie sportive da nessuna parte".