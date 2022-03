Ceferin sulla SuperLega: “Hanno usato la pandemia, ora usano la guerra”

Sulla possibilità della rinascita della SuperLega, il Presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato così a margine di un evento

La notizia di un nuovo tentativo di rilancio della SuperLega da parte di Real Madrid, Barcellona e Juventus è arrivata anche alle orecchie di Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA. Durante il "Business of Football Summit", organizzato dal 'Financial Times', il numero uno del calcio europeo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "I club sono liberi di creare un proprio torneo, ma non si aspettino di competere in quelli della UEFA". Ceferin ha poi concluso con queste parole: "Hanno usato una pandemia lo scorso anno, ora usano una guerra".